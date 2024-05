Regolamento Roma-Lazio Primavera 1 | cosa succede in caso di pareggio al 90? in semifinale Scudetto 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Alle 20:30 di oggi, martedì 28 maggio,scenderanno in campo in occasione di un derby speciale: ladella fase finale del campionato1. Si gioca al Viola Park di Bagno a Ripoli in gara secca e giallorossi e biancocelesti sono pronti a contendersi il pass per l’ultimo atto che metterà in palio lo. Tutto in novanta minuti di gioco, ma potrebbero non bastare. Ilperò non prevede i supplementari. E non prevede neanche lo schema del primo turno, che indi parità assegnava la qualificazione alla squadra meglio piazzata in classifica. Inilal 90? spalanca infatti le porte ai calci di rigore secondo le regole previste dalla Fifa: niente supplementari, subito tiri dal dischetto.