(Di martedì 28 maggio 2024)sindaco e 9.069 elettori al voto a. C’è grande attesa per l’appuntamento con le elezioni amministrative che decideranno chi prenderà il posto di Maria Rosa Belotti, sindaco di centrosinistra, al secondo mandato. Una corsa allache potrebbe confermare il centrosinistra (alla guida da oltre 25 anni) o portare al ribaltone. Il delfino dell’attuale Amministrazione è Giuseppe Barletta, 42 anni, assessore ai Lavori pubblici, servizi a rete e sport, candidato sindaco della lista “Progetto per” sostenuta dal Pd e dalla lista civica “La Gente in Comune” che vuole "portare a compimento i progetti e il disegno della2030 senza disperdere i risultati ottenuti dall’Amministrazione uscente", come la rigenerazione di piazza Marconi con la realizzazione del polo culturale.

A molti è sembrato un errore di Al Pacino non aver nominato tutte le opere candidate come miglior film agli Oscar 2024 , prima di annunciare la vittoria di Oppenheimer. Non è stato in realtà un errore: Al ha voluto chiarire le cose. comingsoon

Pero Quattro candidati per una poltrona - pero Quattro candidati per una poltrona - Sul tavolo il polo culturale, riportare la politica al servizio dei cittadini, la realizzazione di una Rsa e più attenzione al commercio locale ... ilgiorno

Comunali 2024: dopo le schede stampate male, si rivota a Campobello di Licata. In corsa anche l’euroscettico critico dei vaccini - Comunali 2024: dopo le schede stampate male, si rivota a Campobello di Licata. In corsa anche l’euroscettico critico dei vaccini - Nuove elezioni per il comune dell'Agrigentino, dopo che il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato quelle del giugno 2022. meridionews

Medicina, oggi il nuovo test ma i posti non aumentano: il dettaglio delle università pugliesi - Medicina, oggi il nuovo test ma i posti non aumentano: il dettaglio delle università pugliesi - Oggi il primo round, a fine luglio il secondo. Alle 13 si terrà il primo test per l’accesso in Medicina, con le nuove regole: le domande saranno sorteggiate da una banca dati che ... quotidianodipuglia