Orban sarà sempre un problema per i meccanismi Ue Parla Bonomi Iai

(Di martedì 28 maggio 2024) Il singolo veto dial momento può essere superato, ma va costruito un meccanismo di governance più ampio che sia efficace anche rispetto agli scenari esterni, complessi come quello ucraino. Lo dice a Formiche.net l’analista dello Iai, Matteo, responsabile di ricerca nel programma “Ue, Politiche e Istituzioni”, secondo cui la maggioretica riguarda la gestione quotidiana, come accaduto in occasione di decisioni che erano praticamente già state concordate. Il nuovo veto diagli aiuti a Kyiv cosa produce per il meccanismo di eurogovernance? Nello specifico non è nulla di nuovo. Io lo vedrei più come un elemento cumulativo, nel senso che abbiamo già visto come l’Unione europea sia in grado di mettere pressione anche ad, di fronte a decisioni importanti, per riuscire a superare i suoi veti.