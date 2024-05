Digiuno pre operatorio cambia tutto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - Ilprolungato pre? Forse potrebbe diventare una pratica obsoleta perché troppe ore senza bere possono risultare dannose per i pazienti prima, durante e dopo un'operazione. Tra i rischi, disidratazione, la ridotta disponibilità di zucchero nel sangue, maggiori complicazioni post operatorie e l'aumento della risposta allo stress. Presto, però,questo dovrebbere le indicazioni più recenti suggeriscono che i pazienti devono essere sollecitati a bere fino a 2 ore prima di entrare in sala operatoria, un bicchiere d'acqua, un tè, un caffè, anche 'macchiato', o un succo 'chiaro' (senza polpa, come quello di mela per fare un esempio). Non solo. Potranno, se vogliono, masticare un chewing gum fino all'ultimo momento.