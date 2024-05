Conte su Rafah | Basta massacro con donne e bambini bruciati vivi

(Di martedì 28 maggio 2024) SASSARI – “Abbiamo denunciato da mesi questa azione di Netanyahu contraria al diritto umanitario internazionale, assolutamente sproporzionata. Ildiè sotto gli occhi di tutti. Abbiamo addirittura cittadini palestinesi,. Abbiamo chiesto al governo di fare pressione e invece non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu. Continueremo a chiedere che si interrompainaccettabile”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un punto stampa a Sassari. “Anche sul fronte dell’Ucraina, Italia, Unione Europea e Nato non stanno facendo nulla. Solo noi ci battiamo in modo concreto, determinato per un’orizzonte di pace”, ha concluso l’ex premier. L'articolo L'Opinionista.

