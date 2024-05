Non c’è più molto tempo a disposizione per la presentazione della domanda del bonus psicologo, il contributo economico fino a 1500 euro per sostenere le spese relative alle sedute di psicoterapia disposto dal Governo. Ormai mancano pochissimi giorni alla scadenza fissata il 31 maggio. ... iodonna

Ryan Guzman rivela: “in un momento di crisi ho tentato il suicidio” - Ryan Guzman rivela: “in un momento di crisi ho tentato il suicidio” - L’attore ha condiviso apertamente la sua esperienza con la depressione e l’ansia, rivelando di aver affrontato una crisi di salute mentale sei anni e mezzo fa, durante la quale ha tentato il suicidio. cinematographe

Ansia o depressione per metà dei giovani, progetto 'Mi Vedete' intercetta il disagio - ansia o depressione per metà dei giovani, progetto 'Mi Vedete' intercetta il disagio - Il 49,4% dei giovani italiani tra i 18 e i 25 anni ha affermato di avere sofferto di ansia e depressione a causa dell'emergenza sanitaria. Per la stessa ragione, il 62,1% ha cambiato la propria ... adnkronos

Doctor Cat, anche i gatti vanno in analisi - Doctor Cat, anche i gatti vanno in analisi - La recensione del videogioco indie Doctor Cat, un puzzle game in cui il gamer deve far luce sulle fatiche quotidiane dei pazienti felini ... startupitalia.eu