Uefa | dal tribunale di Madrid nessun via libera alla Superlega

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Ilnon ha dato il viané approvato progetti come la. Il giudice, infatti, ha affermato che il progetto dellaè stato abbandonato da tempo e che non si può pretendere che si pronunci su eventuali progetti astratti“. Lo afferma l’in una nota diffusa, in cui prende atto della sentenza odierna delcommerciale disulla causa aperta dEuropean Super League company. Il comunicatoprosegue: “Ci prenderemo del tempo per studiare la sentenza prima di decidere se siano necessarie ulteriori azioni. Laè lieta di notare che il giudice ha confermato la validità di un sistema di pre-autorizzazione in vigore per le competizioni di terzi da approvare secondo le regole di autorizzazione dellae ha riconosciuto gli indubbi vantaggi di tali regole per il sistema sportivo del calcio.