Pisa capitale della robotica | strada tracciata | Grande potenziale con i centri di ricerca

(Di domenica 26 maggio 2024) Lapercittàe un grossoè in attesa di essere liberato per trasformare in modo inequivocabile la città in centro di riferimentoe delle tecnologie per la salute. Può essere questa la sintesiintensa mattinata di ieri organizzata dall’Unione Industrialena nell’ambito del Festivale a cui ha partecipato anche Lucia Aleotti, alla sua prima uscita pubblica come vicepresidente nazionale di Confindustria. Aleotti ha marcato sul temacompetitività, la verasfida che aspetta l’Italia e l’Europa per non soccombere nel confronto con Cina e Usa e con l’emergente India: "è la competitività a determinare la possibilità che un Paese rimanga a galla nel mondo. La Commissione europea nell’ultimo mandato ha dimenticato la competitività proponendo norme che hanno completamente distrutto un settore altamente importante come è quello dell’automotive, ora orientato sull’elettrico le cui tecnologie abilitanti e le terre rare vedono il dominioCina.