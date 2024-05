Napoli - Calzona a DAZN | Mi dispiace per i tifosi che ci hanno aiutato fino all’ultimo Su Di Lorenzo…

(Di domenica 26 maggio 2024): “Mitantissimo per iche ci, Di Lorenzo? Sono orgoglioso di aver avuto un capitano come lui, stagione tutta negativa, con la squadra mai una discussione, solo confronti, lascio professionalità che non è stata purtroppo ripagata dai risultati” Francesco, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni adopo il pareggio, conseguito con il punteggio di 0-0, contro il Lecce. Queste le sue parole:: “E’ l’annata, è stata una partita sulla falsariga delle altre” “E’ l’annata, è stata una partita sulla falsariga delle altre. Mi, non voglio essere ripetitivo, ho spiegato varie volte quello che penso. Mitantissimo per i. Ifatto una protesta civilissima, non c’è niente da dire, cifinchè avevamo degli obiettivi importanti nonstante le prestazioni non erano di livello.

“Secondo tempo? Nel calcio bisogna correre e dare soluzioni a chi ha il possesso della palla. È questa la chiave. Europa? Siamo condannati a guardare partita per partita, noi dobbiamo Vincere e sperare. Se giochiamo come nel secondo tempo di oggi ci sono speranze”. Lo ha detto l’allenatore del ... sportface

Calzona in conferenza: "Contestazione dei tifosi doverosa e civile. Dover vincere a tutti i costi ha pesato tantissimo. Non sono venuto a Napoli per soldi. Il cambio di Di ... - calzona in conferenza: "Contestazione dei tifosi doverosa e civile. Dover vincere a tutti i costi ha pesato tantissimo. Non sono venuto a Napoli per soldi. Il cambio di Di ... - Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Lecce con le dichiarazioni live dell'allenatore della SSC ... msn

napoli, Calzona: "lascio. la mia professionalità non ripagata dai risultati" - napoli, calzona: "lascio. la mia professionalità non ripagata dai risultati" - "E' l'annata, e' stata una partita sulla falsariga delle altre. Mi dispiace molto per i tifosi". Cosi' a Dazn, il tecnico del ... sportmediaset.mediaset

Le dichiarazioni del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida con il Lecce - Le dichiarazioni del tecnico della formazione partenopea al termine della sfida con il Lecce - Francesco calzona ha parlato in sala stampa al termine di Napoli-Lecce. Queste le parole del tecnico dei partenopei raccolte da Tuttomercatoweb. pianetalecce