Ecobonus 2024 - via libera agli incentivi auto

(Di domenica 26 maggio 2024) Dopo una lunga attesa e numerosi rinvii, il tanto attesoè finalmente operativo. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, questo provvedimento introduce nuoviper l’acquisto dia basse emissioni, con un fondo totale di 793 milioni di euro. Vediamo nel detto cosa prevede. Le tre fasce diIl provvedimento prevede tre fasce dibasate sulle emissioni di CO2: Prima fascia (0-20 g/km): Dedicata alle100% elettriche con un prezzo massimo di 35.000 euro (Iva esclusa). Il contributo è di 6.000 euro, che può aumentare fino a 11.000 euro con la rottamazione di un veicolo di classe euro 0-2, e a cifre leggermente inferiori per euro 3 e 4. Seconda fascia (21-60 g/km): Include le ibride plug-in con un prezzo massimo di 45.000 euro (Iva esclusa). L’incentivo è di 4.000 euro, con un aumento possibile fino a 8.000 euro in caso di rottamazione.

