Crema solare in città | perché proteggersi dal sole - sopra e sotto il make up

(Di domenica 26 maggio 2024) Chi vive inavrà già sentito parlare di filtri Uv quotidiani. Eppure sul tema delle protezioni solari urbane c’è ancora tanta attività di sensibilizzazione da fare. Lo conferma uno studio targato Ipsos e La Roche Posay: l’88 per cento della popolazione mondiale è consapevole dei problemi di salute legati a un’esposizione alscorretta, ma solo il 12 per cento dichiara di ricorrere sistematicamente alla. E non è tutto: appena il 23 per cento degli intervistati dichiara didaltutto l’anno. Forse il restante 77 per cento non è a conoscenza del fatto che i raggi del, responsabili di circa l’80 per cento dei segni di invecchiamento della pelle, oltrepassano ogni genere di barriera: le nuvole, i vetri delle finestre e anche i vestiti che indossiamo, comprese bandane, foulard e cappelli.

La crema viso con protezione solare o Spf è senza dubbio indispensabile d'estate per preservare la salute (cioè l'ustione) della pelle: in realtà, gli esperti dicono che una buona protezione usata tutto l'anno sia il gesto skincare anti età più prezioso in assoluto.

Solari da città, da quelli che fanno bene a quelli che migliorano il colorito della pelle. Le novità da inserire nella Beauty routine nelle diverse occasioni d'uso. Per lui e per lei Che sia estate o inverno la protezione solare è l'alleato di bellezza da utilizzare quotidianamente per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti.

