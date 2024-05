Violenza nel Salento Assume droghe e sfascia casa - poi aggredisce i poliziotti | arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un episodio dinel. Alle ore 00:10 odierne, gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti presso un’abitazione sita nel quartiere Santa Rosa perché era giunta in sala operativa la segnalazione di aiuto da parte di personale del “118” per una persona che stava dando in escandescenza e stava distruggendo l’interno della propria abitazione. Quando sono arrivati iera già presente personale del “118”, intervenuto poco prima, in attesa di entrare nell’appartamento perché il soggetto non voleva aprire la porta dell’abitazione al personale sanitario. Una volta convinto ad aprire la porta, notata la presenza degli operanti, l’uomo, leccese di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’affidamento in prova, incominciava a dare nuovamente in escandescenza urlando contro gli stessi operanti intimando loro di uscire dall’abitazione.