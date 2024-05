MotoGP 2024 | la classifica piloti aggiornata gara dopo gara

“Ho deciso di smettere a fine stagione, ho avuto una carriera lunga e strana“. Voce tremante e lacrime agli occhi: così, Aleix Espargarò annuncia in conferenza stampa l’addio alla MotoGP – al termine della stagione – in quella che è la sua casa catalana. ilfattoquotidiano

Bologna, 19 maggio 2024 - Una scelta difficile per Ducati che, al fianco del campione del mondo Pecco Bagnaia, deve decidere se confermare Enea Bastianini oppure promuovere Jorge Martin. Decisione campale, perché il pilota spagnolo del team Prima Pramac, se non venisse promosso in Lenovo, lascerebbe Borgo Panigale andando a rinforzare uno degli altri marchi.

