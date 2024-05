In auto con 18 ovuli di eroina - 63enne arrestato

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di Benevento, a seguito mirato servizio controllo del territorio, in città e in provincia, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno controllato un veicolo nel territorio del Comune di Apice (BN). I militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo aver fermato un’sospetta alla cui guida vi era undel luogo, conosciuto alle FF.PP., già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione della p.g., notando l’atteggiamento nervoso del conducente decidevano di procedere alla perquisizione veicolare che consentiva di rinvenire all’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore un pacchetto di sigarette, al cui interno vi erano occultati 18termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo, avente un peso complessivo di 18 grammi. L’uomo, espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, veniva dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.

