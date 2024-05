Win - win | aveva ragione Pagliuca E ora l’Atalanta non si ponga più limiti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dublino (Irlanda). 6 giugno 2023. A Bergamo erano giorni caldissimi, non solo in termini climatici. Negli uffici dei Percassi all’incrocio tra via Paglia e via Tiraboschi si svolgeva la famosa riunione alla presenza della dirigenza nerazzurra al gran completo, incluso, e Gian Piero Gasperini. C’era un futuro da pianificare, una stagione da preparare. Insomma, decisioni da prendere. Da quell’ufficio il primo a uscire fu Tony D’Amico, poi lo seguì il mister, a ruota Luca Percassi, Antonio Percassi e infine Stephen. Che, prima di salire sul suo van, a precisa domanda sugli obiettivi per la nuova stagione rispose senza esitare: “win, win”. Vincere. In quel momento sembrava una frase di circostanza, pur detta dal co-chairman e socio di maggioranza, una sorta di ‘americanata’, una sparata a stelle e strisce. Classico proclamo da inizio stagione. In fondo chi non compete per vincere? Verrebbe da chiedersi.