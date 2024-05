Premio Exodus a Modiano | Testimone dell’Olocausto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Finché Dio mi darà la forza non smetterò di parlare. E, quando arriverà il momento, me ne andrò in pace perché ho dato il mio contributo per non dimenticare". Appena comincia il suo racconto (dopo l’intervento del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assegnazione della menzione cittadina del2024 a don Gianni Botto, per il suo impegno nel promuovere il dialogo tra ebrei e cristiani) in tanti nella mediateca Fregoso si commuovono. "Non sono come voi – dice Sami2024 – e non lo potrò mai essere. I miei occhi hanno visto orrori indicibili. È impossibile dimenticare o cancellare. Io sono ancora là, ad Auschwitz-Birkenau". Nato a Rodi nel 1930è uno degli ultimi testimoni diretti. Era un bambino quando nel 1938, per effetto delle leggi razziali, ha vissuto l’espulsione dei bambini ebrei dalle scuole elementari. Dopo l’8 settembre 1943 l’isola viene occupata dai nazisti e nel luglio 1944 iniziò la deportazione ad Auschwitz.