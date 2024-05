Pnrr - Eurispes | Transizione a Ssn digitale presenta ancora sfide da superare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mancanza di competenze in Asl, adeguamento strutture e digital illiteracy L'impatto dei 15,5 miliardi previsti dalper la Missione Salute, per riformare entro il 2026 il Servizio sanitario nazionale con l'innovazione della telemedicina, il completamento del Fascicolo sanitario elettronico e la digitalizzazione dei processi per arrivare ad una sanità davvero, "diverse .