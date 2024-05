L’attualità di don Milani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si concludono domenica a Barbiana le iniziative per il Centenario della nascita di don Lorenzo. Tutto si compie dove è iniziato, il 27 maggio 2023, l’anno dedicato alla figura del priore e a quanto significhi ancora oggi la sua testimonianza di uomo e di sacerdote, come sottolineato da Papa Francesco nella sua storica visita barbianese del 20 giugno 2017. Il centenario è stato aperto da un’altra presenza particolare nei luoghi dove donha svolto il suo apostolato di prete e maestro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, aprirono con i loro interventi quello che è stato un doveroso omaggio al Priore e alla sua pastorale, con tratti così profetici da essere compresa, forse ancora non del tutto, cinquant’anni dopo, ma alla fine accettata e recepita dalla Chiesa.