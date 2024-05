Atp Ginevra 2024 - arriva la pioggia | posticipato l’inizio di Cobolli-Ruud

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bisognerà attendere per assistere alla seconda semifinale dell’ATP 250 ditra Flavioe Casper. I due giocatori erano appena scesi in campo e stavano effettuando il palleggio di riscaldamento quando ha avuto inizio un forte acquazzone che ha costretto i protagonisti a rientrare di corsa negli spogliatoi. Gli addetti ai lavori hanno subito coperto il campo con i teloni e quindi per ora non si inizia. Vi terremo aggiornati sulla situazione dalla città elvetica. AGGIORNAMENTO 17:30 – Il match, salvo nuovo peggioramento delle condizioni, inizierà per le 18:15 circa. AGGIORNAMENTO 17:20 – Il sole splende di nuovo su. Ora bisogna asciugare il campo, ma tra un po’potranno nuovamente scendere in campo. SportFace. .

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:43 Tomas Machac! Suo il primo set contro Novak Djokovic per 6-4. Dopo la prima semifinale in campo Cobolli-Ruud!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Ginevra tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Novak Djokovic rimette in parità la contesa contro Tomas Machac (4-6, 6-0). Dopo il set decisivo la seconda semifinale! 15:43 Tomas Machac! Suo il primo set contro Novak Djokovic per 6-4. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:04 Viene coperta la superficie del centrale di Ginevra. Pioggia che si intensifica, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità! 17:03 Attenzione, gocce di pioggia. Giocatori tornano negli spogliatoi. oasport

Djokovic ancora ko: brutta sconfitta all'ATP Ginevra contro Machac

Djokovic ko in semifinale a Ginevra contro Machac - Djokovic ko in semifinale a ginevra contro Machac - Termina in semifinale il cammino di Novak Djokovic nel torneo Atp 250 di ginevra. Il serbo numero 1 del mondo si è arreso di fronte all'emergente giocatore ceco Tomas Machac, numero 44 Atp, che si è i ... corrieredellosport

Tennis,a sorpresa Djokovic eliminato a Ginevra da Machac che vola in finale - Tennis,a sorpresa Djokovic eliminato a ginevra da Machac che vola in finale - Clamoroso all'ATP ginevra 2024: il numero uno al mondo Novak Djokovic è stato eliminato in semifinale dal ceco Tomas Machac per 2 set a 1: 4-6; 6-0; 1-6 lo scoore. Per Djokovic sfuma ancora una volta ... tg.la7