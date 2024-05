Vincenzo Zampa | Il mio obiettivo? Dare dignità ad ogni personaggio che porto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarà il racconto della vita di Paolo Villaggio, nel nuovo film di Rai Uno, un racconto sulla persona prima che sul, come il più celebre ragionier Fantozzi. Nel cast di questo interessante biopic anche, con un ruolo veramente speciale. Classe 1984,è un artista, o come preferisce definirsi lui stesso “un lavoratore dello spettacolo“, a tutto tondo. Nella sua carriera si elencano ruoli ed esperienze praticamente a 360°, che spaziano dalla televisione, al cinema e al teatro e, come ci ha rivelato nel corso della chiacchierata esclusiva per VelvetMAG, anche ad altri mondi dell’arte. Uno dei suoi prossimi lavori lo vede, anche, tra i protagonisti di un racconto che intende narrare la storia di Paolo Villaggio, soffermandosi sulla persona che ha dato vita al. Il film, Come umano lui, è diretto da Luca Manfredi che, dopo essersi cimentato in un film biografico sul padre, torna a raccontare un altro grande attore del cinema italiano.