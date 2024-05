Una serata per Matteotti Appuntamento da Alcide con l’intervento di Nencini

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un nuovo incontro a Poggibonsi nel ricordo di Giacomo. "La nostra Repubblica ha un grande debito di riconoscenza nei confronti di questo straordinario personaggio storico – affermano gli organizzatori dell’iniziativa – perché tra i tanti meriti del deputato socialista ce n’è uno che è stato molto sottovalutato nel corso degli anni:fu uno dei primi europeisti, come documenta, tra le altre cose, un suo memorabile intervento alla Camera dei Deputati del 1923 in cui auspicava la formazione, testualmente, degli ‘Stati Uniti di Europa’. All’epoca - spiegano ancora in proposito i promotori - Giacomoapparve quasi come un eretico, ma dai semi di quella lucida e lungimirante intuizione è germinata l’idea del Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941, e la successiva Unione Europea".dunque a Poggibonsi domani sera alle 21 presso l’hotel. Interverrà a Poggibonsi l’esponente nazionale del Psi Riccardo(nella foto), trascorsi da parlamentare e da vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nella circostanza sarà pure intervistato in merito ai contenuti delle pagine del suo recente libro dedicato alla figura di, ucciso il 10 giugno 1924, dal titolo "Muoio per te" per le edizioni Mondadori.

