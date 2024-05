The State of the Union - protesta degli studenti a sostegno del popolo palestinese

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – Qualche decina die ricercatori dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole ha dato vita a unadel, in occasione dell'apertura della conferenza Theof theoggi alla Badia Fiesolana, sede dell'Istituto. Theof the, a Fiesole la 14esima edizione.I manifestanti, con cartelli e striscioni, hanno scandito slogan come 'Cease fire now' (Cessate il fuoco adesso), e 'From the river to the sea, Palestine will be free’ (Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera). I manifestanti, che chiedono l'abolizione della conferenza Theof thein favore di una conferenza organizzata 'dal basso’ ad opera dei ricercatori e dello staff dell'Istituto, hanno inoltre affisso alle pareti del chiostro della Badia alcuni cartelli con frasi controverse attribuite all'Alto rappresentante per la politica estera della Ue Josip Borrell, al ministroesteri svedese Tobias Billstrom, e al ministroesteri italiano Antonio Tajani.

