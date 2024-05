Scambio tra Napoli e Lazio | spunta l’idea ma un ostacolo frena gli azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il calciomercato delprende forma, le ultime news vedrebbero in ballo unotraedper due calciatori. Il direttore sportivo Giovanni Manna è ormai pienamente operativo. L’ormai ex leader della Next Gen della Juventus, a seguito della visita in città e all’annesso centro sportivo di Castel Volturno, il “Konami Center”, ha iniziato a porre le basi per il proprio lavoro e dare il via alla rifondazione della rosa. Uno dei nodi centrali riguarderà la zona nevralgica del campo. Traorè non verrà riscattato per venticinque milioni, Dendoncker non è praticamente mai sceso in campo, infine, Diego Demme saluterà l’ombra del Vesuvio alla scadenza contrattuale. Calciomercato, ideacon laa centrocampo? Lotito e De Laurentiis riflettono Infine, c’è il fattore Zielinski. Dopo 8 anni, ilsaluterà uno dei leader tecnici della rosa, vincitore di una Coppa Italia e dello scudetto in maglia azzurra.