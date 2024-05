Roma - gli puntano una bottiglia rotta al collo per rapinarlo | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via della Stazione Tuscolana per la segnalazione relativa ad una rapina effettuata da due persone che brandivano unadi vetro. Nello specifico, giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, lui ed un suo amico erano stati aggrediti da due soggetti che hanno, dapprima, infranto unadi vetro al suolo e poi li hanno minacciati tenendo uno di essi per ilallo scopo di rapinarli dei loro effetti personali, per poi scappare. Le vittime non hanno perso di vista i due allertando i poliziotti mediante il Numerico Unico d’Emergenza 1 1 2. Gli agenti, grazie alle indicazioni ed alle descrizioni fornite dalle vittime, li hanno raggiunti in uno stabile di via della Stazione Tuscolana dove sono stati poi riconosciuti dai due malcapitati.