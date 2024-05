Premio Cesarini 2024 Jesi | calcio vip a Teatro Pergolesi e Hotel Federico II

Countdown scattato per il Premio Cesarini 2024. Non solo Gabri-Gol del Como, la bandiera assoluta del club lariano. Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103’, è l’altro vincitore del Premio Cesarini 2024 per la Serie B, in attesa di conoscere il nome per la Serie A autore del gol più in extremis.

seriea24