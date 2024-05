Ponza Crollo falesia Cala Feola - disposta la chiusura della spiaggia sottostante per un mese VIDEO

PONZA – Lunedì 20 maggio, intorno alle 18, si è verificato un crollo della falesia di Cala Fonte, a Ponza. Fortunatamente, non c’erano persone nell’area al momento del crollo, che ha causato comunque notevoli danni all’ambiente e ad alcune imbarcazioni di legno tirate a secco nella zona. temporeale.info

Falesia crollata a Ponza, in un'area in cui è consentita la balneazione: fortunatamente non era frequentata. Nessun ferito, ma grande danno all'ambiente.Continua a leggere .

fanpage