Ocse | Pil aumenta allo 0,4% in primo trimestre - Italia 0,3%

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Pil della zonaè cresciuto dello 0,4% nel2024, in lieve aumento rispetto0,3% registrato nelprecedente. Tra i Paesi del G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi nelle stime provvisorie pubblicate oggi, la crescita è ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0,2%). Nel Regno Unito, la ripresa è principalmente dovuta al calo dell'import dei beni mentre in Germania si spiega attraverso l'aumento degli investimenti nell'edilizia e nelle esportazioni. Pil in aumento anche ine in Francia. Per le due 'sorelle latine' d'Europa, la crescita è passata d0,1% del quarto2023 in entrambi i Paesi,0,3% in0,2% in Francia nei primi tre mesi del 2024. Nella zona euro, il Pil è cresciuto0,3% nei primi tre mesi del 2024, dopo una contrazione dello 0,1% nel quarto2023. Tra gli altri Paesiper cui i dati sono disponibili, Israele realizza la più forte crescita, al 3,3%,contro una contrazione del 5,9% negli ultimi tre mesi del 2023.