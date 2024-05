Nuova prima maglia Milan 2024-2025 | sarà utilizzata due volte in pochi giorni

Roma, 23 maggio 2024 – Giusi Battaglia torna ai fornelli per una nuova avventura televisiva "Giusina in cucina on the road", al via su Food Network dal 25 maggio 2024 ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33), un programma prodotto da Casta Diva per Warner Bros. quotidiano

NASpI 2024: guida su domanda, requisiti, importi e durata - La NASpI - acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - rappresenta l' indennità di disoccupazione riconosciuta ... ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al ...

I Take That in tour in Italia, Gary Barlow: "Portiamo uno show incredibile, vi aspettiamo" - I Take That l'hanno ridefinito, ne parlavamo prima, ma soprattutto ne hanno costruito le basi. Non ... qualcosa in più di quello che abbiamo fatto: quando condividiamo nuova musica, non sappiamo mai ...