Milano | Centro d’impresa e Camera di Commercio | Esporre Interpretare e Comunicare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Esperienze storiche e culturali, asset patrimonialistrategici alla stregua dell’innovazione. Indispensabili per le sfide dei prossimi decenni, 23 maggio 2024 – Ilper la culturae ladiMonza Brianza Lodi organizzano un momento di confronto e riflessione, oggi 23 maggio presso ladi, via Meravigli 9/b,su Musei e Culturacome asset di competitività. I museicome veicolo di cultura e strumento di competitività, testimonianza dell’intelligenza creativa, del lavoro e dell’innovazione attraverso il linguaggio espositivo, al fianco delle istituzioni territoriali e delle possibilità di finanziamento, è il tema dell’incontro che è anche l’occasione per presentare il nuovo volume di Massimo Negri, dal titolo. Come realizzare un museo, editoriper la cultura– Rubbettino.