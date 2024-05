Mia figlia violentata a 14 anni dall’allenatore di nuoto - lui mi disse lei provocava Il Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilintervista la mamma della nuotatrice che ha accusato il suo allenatore di averla stuprata nell’agosto del 2021, quando aveva solo 14. Era a Roma per i campionati italiani die viveva al quartiere romano Prati con una sua compagna e l’allenatore per cui ora il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale. I nomi sono inventati per proteggere la privacy della famiglia. «Miavince, tant’è che quando siamo andati a prenderla in albergo ci è sembrato strano che nella hall ci fosse solo lei e la sua amica. Abbiamo chiesto ma Orazio dov’è? Perché ci aspettavamo di trovarlo lì, a festeggiare» La denuncia non partì subito «Passa del tempo, miainizia le superiori mia salta il, alcune mattina non entrava a scola. Anche quando eravamo a tavola e capitava di parlare dell’allenatore, vedevo il fastidio sul suo volto.