Il 29 giugno l’evento Oktagon con Mattia Faraoni | nella card anche due kickboxer giapponesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unainternazionale imperdibile, quella che attende gli spettatori che si recheranno al Palatiziano il prossimo 29per “Tsunami Roma”, con ben 16 match in programma. Main event già annunciato per il Mondiale ISKA (International Sport Kickboxing Association) che vedrà il detentore della cintura della categoria fino a 95kg, il kickboxer romano, affrontare il campione romeno Danut Hurduc. Ma non solo, perché è in arrivavo infatti il team nipponico della scuderia “Rookies” composto,specifico, da Aito Suenaga (cat. -63,5kg) e da Aito Kanda (cat. -67kg). I due arrivano dall’emergente circuito Rizin, che,metropoli di Tokyo sta rivaleggiando con il più noto “K1”. I due atleti del Sol Levante saranno opposti, rispettivamente, a due top fighter tricolori: Domenico “The Stone” Lomurno, 25enne campione mondiale WKU (cat -63,5kg), del team Cifarelli di Altamura (Ba), affronterà Suenaga, Roberto “The Butcher” Oliva, campione intercontinentale ISKA (cat.