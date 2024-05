Ecco la memoria difensiva di Toti Terminato dopo otto ore l' interrogatorio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 23 maggio 2024) E'oltreore all'interno di una caserma della Guardia di Finanza a Genova l'dei pm, Luca Monteverde e Federico Manotti, al presidente della regione Liguria Giovanni. Durante il colloquio il governatore ha risposto a 180 domande e depositato una. Di seguito ne riportiamo il testo integrale. Signori Pubblici Ministeri, ad integrazione dell’che rendo in data odierna, deposito questo mio scritto con il quale è mia intenzione spiegare le linee politiche e morali che, da quanto ho assunto l’onore di guidare Regione Liguria, hanno sempre informato l’attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene e l’interesse comune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni. Non è mia intenzione sottrarmi al Vostro esame, ma oggi, così come in futuro, vi è da parte mia la ferma volontà di collaborare, con trasparenza ed onestà, alla ricostruzione della Verità nel supremo interesse della Giustizia, per restituire alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la Dignità che ho costantemente cercato di preservare.