Con la scusa di un massaggio violenta 16enne in hotel - condannato a quattro anni

(Di giovedì 23 maggio 2024)per violenza sessuale, più l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno con l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. È la pena inflitta dal giudice del tribunale di Sondrio, Fabio Giorgi, nei confronti di Nicola Oliva, 53, residente a Trentola Ducenta (Ce). Era il 4 gennaio 2022 , teatro undell’alta Valchiavenna. L’uomo occupava una camera dell’albergo per motivi di lavoro. Stando alle accuse, invitò nella sua camera una minore e la violentò con ladi farle un. Lalamentava infatti un dolore alla spalla. L’uomo la fece sdraiare sul letto, le tolse i vestiti, poi lui si spogliò e l’abusò bloccandola con il suo peso. La ragazza, si legge nella sentenza, era nelle condizioni di inferiorità fisica e psichica al momento dei fatti (differenza di età e ingenuità della minore che lo conosceva come padre di famiglia).

La crescita di Salvatore Esposito, centro di gravità permanente - ... negli anni passati, lo ha portato a vestire precocemente la ... L'attitudine da veterano in mezzo al campo, però, non è certo casuale. ...impostazione ad altrettante ottime doti in fase di interdizione ... sport.virgilio

Ciambriello: Garantiamo diritto al voto alle elezioni europee ed amministrative - ...anni di reclusione o è condannato ad una pena tra i 3 e i 5 anni ...i 3 e i 5 anni ma non ha più la pena accessoria dell'interdizione. ... E che quindi diano informazione e promozione per consentire l'... ottopagine