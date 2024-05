Benedetta e Gianluca - la storia d' amore nata nel borgo paradisabile di Londa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Finalmente hanno coronato il loro sogno d'. Una bellissima festa, con tanto di invitati, ed un matrimonio simbolico hanno suggellato l'di, due ospiti deldi Vierle Nespolo, una piccola località sopra. In questo piccolo angolo di paradiso terrestre, nella fattoria sociale gestita dall'associazione onlus,“Quei ragazzi, lavori in corso” i due si sono incontrati. La scintilla è scoccata a settembre 2021, quandoha iniziato a risiedere stabilmente nel. In mezzo alla natura, attraverso la cura degli animali che popolano la fattoria, i ragazzi si sono avvicinati sempre di più, fino ad innamorarsi e diventare inseparabili. “Un sole colmo e splendente mi guida nel porto desiderato e con la mano tremante lascio l'abitacolo per andare in un mondo dei fiori”, scrivein una sua poesia “dedicata ad un sogno che prima o poi avverrà”.