Audero | Inter ha dominato Difficile da portiere stare fermo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Emilha ripercorso su una diretta Instagram di goalkeepermaniaofficial la sua stagione all’da campione d’Italia. Il secondonerazzurro ha citato anche le sue difficoltà con il minor spazio ricevuto rispetto al passato. DOMINIO – Emilè sicuro: «Quest’anno è stato simile al Napoli dell’anno scorso. Abbiamosenza neanche tanti dubbi. Alla fine il campionato l’hai vinto con 5 giornate d’anticipo, avevi l’impressione che era questione solo di quando e non di se. Nel periodo dove tutti si aspettavano che l’potesse perdere qualcosa tra Firenze, Roma, Juventus e Atletico Madrid abbiamo sempre vinto. A Roma hai vinto in rimonta, hai vinto lo scontro direttissimo. Abbiamo dato una mazzata al campionato. Io quest’anno ho trovato Gianluca Spinelli e Gianluca Zappalà. Sono riusciti a trovare un’ottima quadra per gli allenamenti. Parlando dibisogna fare un discorso di programmazione giocando ogni tre giorni.

