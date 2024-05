Papà aiuta la figlia a fare i compiti di matematica ma non riesce a risolvere l’esercizio e resta sconvolto | Troppo difficile anche per un laureato

Ghali, lo sfogo social per i suoi 31 anni: "È come se in questo giorno affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio ... - Ma non ha mai dimenticato quelle visite in carcere per andare a trovare il suo papà. Ghali, alla ... Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia" di Marzia Nicolini People Cannes 2024, Kevin Costner ...

Il grande ex. Glenn Str mberg: Io, stregato dall'Atalanta - Lunedì scorso ero a un Premio con sua figlia Claudia... abbiamo ricordato papà Emiliano e come sempre mi sono scese due lacrimucce. È stato il "Mondo" a convincermi a restare anche in B, Eriksson mi ...