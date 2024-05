Manita Cesena Festa tra selfie e autografi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una tradizione che si protrae da oltre una decina d’anni. Ieri pomeriggio allo stadio Giacomo Filippi di Forlimpopoli il, campione di tutto in questa splendida stagione, ha fatto l’ultima sudata prima del rompete le righe. La prima squadra del ‘Cavalluccio’ dopo la trionfale cavalcata col primo posto nel gruppo B della serie C e la vittoria, di domenica, nella Supercoppa di categoria, è scesa in campo al cospetto dei padroni di casa che recentemente hanno concluso a metà classifica il proprio girone di Promozione. Una partita, finita 0-5, che il Forlimpopoli 1928 ha organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro e col patrocinio del Comune. Sulle due panchine situazioni diverse. Colancora alle prese con la eventuale ed, a quanto pare, non semplice conferma di mister Domenico Toscano mentre il Forlimpopoli dopo i saluti a mister Dario ‘Cobra’ Bettini, e in attesa del debutto del nuovo allenatore Ivan Graziani, ha in panchina Marco Maiolichini, allenatore della formazione juniores della società artusiana.