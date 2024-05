Farina - dobbiamo andare verso un mercato unico dei capitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "undei, questa è sicuramente una priorità che il nuovo ciclo politico a Bruxelles si deve dare. Non possiamo rinviare una riflessione su un debito comune europeo per perseguire obiettivi comuni europei". Lo dichiara la presidente di Ania, l'associazione delle imprese assicurative, Maria Bianca, al Rome Investment Forum di Febaf. "L'Europa e l'Italia - sottolinea- hanno obiettivi assolutamente simmetrici, innanzitutto il finanziamento delle transizioni, digitale ed ecologica, e la difesa. Le persone devono risparmiare di più per il loro futuro, anche per coprire il gap pensionistico che è troppo alto. Ildeideve crescere e i finanziamenti alle start up e alle pmi devono essere rafforzati e, se possibile, devono essere rafforzati con strumenti che consentano l'accesso a un'ampia platea di investitori con costi e rischi accettabili".