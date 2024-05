Curva Nord ringrazia Zhang | Auguriamo il meglio! Oaktree? Speranza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laprende posizione sul passaggio dell’Inter da Suning a. Lo fa innanzitutto con un saluto al presidente uscente, ma anche con un messaggio per i suoi successori. IL SALUTO – Il rapporto fra lae Steven, ormai ex presidente dell’Inter, è migliorato col passare degli anni. In particolare negli ultimissimi, dopo le critiche aperte nel 2021. Ora, nel giorno del passaggio a, arriva un messaggio per chi ha guidato la società negli ultimi otto anni: “Lail presidenteper il contributo dato alla storia dell’Inter, i grandi successi ottenuti ed lo stile degno dei suoi più illustri predecessori. Col più profondo auspicio di rivederlo presto allo stadio al fianco dei suoi fratelli interisti,a lui e ai suoi cari tutto ilper il prosieguo della propria vita privata e professionale”.

