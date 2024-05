Cina | mira a creare piu’ grande sistema di parchi nazionali del mondo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Changchun, 22 mag – (Xinhua) – Tra altipiani, montagne e foreste pluviali, la fauna selvatica si sta riprendendo in, mentre il Paese si impegna aildidelentro il 2035. Dai gibboni di Hainan alle antilopi tibetane, le popolazioni di animali selvatici sono aumentate neidel Paese, un risultato che merita di essere celebrato in occasione della Giornata internazionale per la diversita’ biologica, che ricorre oggi 22 maggio. Nel profondo di una fitta foresta nel nord-est della, un cucciolo di tigre siberiana coccolava e giocava con la madre. Questa scena commovente nel Parco nazionale delle tigri e dei leopardi dellanord-orientale (NCTLNP) e’ stata trasmessa in tempo reale su uno schermo intelligente nella sala di controllo del parco. Queste nuove tecnologie hanno trasformato la conservazione della biodiversita’ in