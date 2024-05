Vangelo di oggi 21 Maggio 2024 | Mc 9,30-37 | Video commento

(Di martedì 21 maggio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 21, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me”. “Seguire il Signore richiede sempre all’uomo una profonda conversione – da ... L'articolodi21: Mc 9,30-37proviene da La Luce di Maria.

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di sabato 18 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di domenica 19 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi :“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento ...

Ascoltiamo e meditiamo il Vangelo di lunedì 20 Maggio 2024 , per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione del Vangelo di oggi : “Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco ...

Presentata a Palazzo Nervegna la Ricerca del Prof. Caputo sugli Autori dei Vangeli Canonici - Presentata a Palazzo Nervegna la Ricerca del Prof. Caputo sugli Autori dei Vangeli Canonici - Martedì scorso, presso Palazzo Nervegna, è stata presentata ( evento organizzato dal Convegno Maria Cristina di Savoia) ...

Nel blog di Accattoli la centralità del Vangelo - Nel blog di Accattoli la centralità del vangelo - Può sembrare improprio inserire in questa galleria di “missionari digitali” il ritratto di Luigi Accattoli: un giornalista religioso (un vaticanista, per intenderci), per di più di fama internazionale ...

Le novità da Cannes77 e “Vangelo secondo Maria”. Le uscite al cinema di questa settimana - Le novità da Cannes77 e “vangelo secondo Maria”. Le uscite al cinema di questa settimana - Croisette. Dal 77° Festival di Cannes iniziano ad arrivare nelle sale italiane i primi titoli. Anzitutto targato Lucky Red “Marcello mio” firmato dal francese Christophe Honoré e in competizione al Fe ...