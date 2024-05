Thuram | All’Inter da subito a casa! E poi distrugge… Sabatini!

(Di martedì 21 maggio 2024)passa all’incasso, dopo la prima splendida stagione. L’attaccante francese, clamorosamente non inserito nella Top 3 del ruolo della Lega Serie A, con un video risponde a tono a. LA REPLICA – Marcusha appena pubblicato un video su Instagram. Fin qui nulla di particolare, con anche un messaggio di ringraziamento ai tifosi dell’Inter. “Volevo ringraziarvi ancora una volta per questa meravigliosa stagione. Mi avete accolto e mi avete fatto sentire adal primo giorno. Forza Inter”, ha scritto Tikus per accompagnare il video. Però poi c’è qualcosa di più, ed è una clamorosa risposta dia Sandroche un anno fa ne aveva messo in discussione le qualità.risponde in video alla previsione di ...

La festa del ventesimo scudetto dell’Inter contagia tutti, anche chi ha un passato con la Juventus. L’immagine dei Thuram , padre e figlio, in maglia nerazzurra è la conferma. TUTTI IN FESTA – Serata di festa a San Siro per l’Inter, che dopo il pareggio contro la Lazio è stata premiata con la consegna dello scudetto. La celebrazione della seconda stella è iniziata quasi un mese fa, raggiungendo l’apice proprio nell’ultima gara casalinga della stagione. inter-news

Inter, perché il fondo Oaktree prenderà il posto di Zhang. Da Marotta a San Siro: cosa può succedere dopo - Leggi Anche 'Chi non salta juventino è': Marcus Thuram esegue e il padre Lilian gli tira uno schiaffo - Video Cosa succederà all'Inter - Fino a qualche mese fa, il fondo californiano non sembrava ...

Roma, Lukaku è il terzo miglior marcatore su azione della serie A - A pari merito Thuram sempre con 13 e Zapata. Il primo lo ha sostituito all'Inter, il secondo era in lizza per la Roma ad agosto. Lukaku però ha anche un bottino non indifferente in coppa di 8 reti. E ...