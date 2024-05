Stefano pronto per i mondiali | Creo robot e spero nel futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Con la pandemia ognuno di noi ha sperimentato, sofferto, la mancanza di una prospettiva, di unprossimo e tangibile. É proprio in questi momenti che c’è bisogno di un’ ancora, qualcosa a cui aggrapparsi per non andare alla deriva e per mia fortuna, nel mare mosso di quei giorni trovai la mia: laica. SonoRocchi, uno studente di elettronica del ’Polo Tecnologico Manetti Porciatti’ di Grosseto e da anni competo nel circuito ’RoboCup Junior’ insieme ad altri ragazzi e ragazze della mia scuola. Quando mancava une sentivo il peso delle giornate interminabili, pensavo solo a quel piccoloin grado di seguire una linea nera autonomamente, a quali percorsi fargli fare e a quali strategie attuare. In lui stavo costruendo una via di fuga dalle paure di quei mesi, quando ancora ...