Potrebbe partire | Jannik Sinner - tam-tam impazzito in vista del Roland Garross

Jannik Sinner è pronto per partire per Parigi e per il Roland Garros . Gli ultimi dubbi saranno sciolti nelle prossime ore, prima del sorteggio del tabellone in programma giovedì.Continua a leggere fanpage

La strada verso il Roland Garros è sempre più in discesa per Jannik Sinner. Se nella conferenza stampa tenuta prima degli Internazionali d’Italia l’azzurro ha spiegato i motivi del suo forfait e non lasciava ben sperare in vista dello Slam Parigino per il problema all’anca, adesso l’ottimismo è massimo. Secondo quanto riporta Sky Sport, Sinner sarebbe in partenza oggi da Montecarlo per raggiungere Parigi: il Roland Garros comincerà domenica e, dopo le cure al J Medical e gli allenamenti ripresi da sabato a Montecarlo, l’azzurro si reca in anticipo per prendere confidenza con i campi del Bois de Boulogne e avvicinarsi alla decisione di partecipare.

oasport