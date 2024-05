Modifiche alla viabilità | Basta con gli ingorghi Via XX Settembre cambierà senso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Tra un paio di settimane, via Mazzini inizierà ad assumere il proprio aspetto definitivo. E per sgravare dal traffico la nuova arteria riqualificata, il Comune sta studiando l’ipotesi di invertire ildi marcia in via XX. A raccontare l’andamento delle operazioni e le ultime novità è l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci. Assessore, a che punto siamo? "Tutto procede secondo i programmi. Chiuderemo l’intervento a dicembre, come avevamo detto. Ora stiamo completando l’isolato tra via Pucci e via Veneto e in questi giorni attaccheremo con il tratto successivo". I cartelli sono stati piazzati in via Battisti. "Partiremo da lì, per poi procedere a ritroso verso la via Fratti. In questo modo, riusciamo a gestire meglio lo scorrimento del traffico. Tra le altre novità, abbiamo concluso la pista ciclabile sul primo lotto. E ...