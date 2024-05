LIVE – Cobolli-Shelton - secondo turno Atp Ginevra 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(terra battuta). Il capitolino torna subito all’opera all’indomani del bel successo ai danni del top novanta russo Aslan Karatsev, battuto in due parziali piuttosto agevoli. Ora l’asticella si alza notevolmente contro il bombardiere statunitense, numero quindici del ranking mondiale e beneficiario di un bye al debutto in qualità di quarta forza del tabellone. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà leggermente sfavoritole quote dei bookmakers. Il rosso, però, è un manto ancora leggermente indigesto per il ventunenne a stelle e ...

