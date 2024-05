L’Inter è di Oaktree - cambia la proprietà dei nerazzurri | Zhang non ha saldato il debito

(Di martedì 21 maggio 2024) È scattata l’ora X: oggi, 21 maggio 2024, alle 17 in punto è finito il tempo che il presidente del, Steven, aveva a disposizione per restituire al fondo statunitense il prestito di 275 milioni, versato nel 2021 e arrivato oggi con gli interessi a 375 milioni. Anche se al momento mancano comunicazioni ufficiali, con ogni probabilità già al vaglio di avvocati e commercialisti, si può dire mettere ufficiosamente un punto sull’era “cinese” del: dopo 8 anni (Suning acquisto il 68,5% delle quote del club da Erick Thohir il 28 giugno 2016) e 7 trofei (2 scudetti, compreso l’ultimo storico della seconda stella, 3 SuperCoppe e 2 Coppe Italia) si apre un nuovo capitolo a stelle e strisce sotto il segno di. I freschi campioni d’Italia infatti proprio in queste ore stanno formalizzando il cambio di ...

