Kevin Costner a Cannes 2024 | Le cose che voglio fare sono più difficili da realizzare

(Di martedì 21 maggio 2024) La star di Yellowstonetornerà al genere western con la sua serie di film Horizon: An American Saga, la cui prima parte arriverà nelle sale il 28 giugno. Il primo film di è stato presentato in anteprima al Festival di. Quanto dura il primo capitolo di Horizon: An American Saga? Il primo capitolo, tre ore di durata, è stato mostrato sulla Croisette come evento fuori categoria, ed è incentrato su quella che viene definito da Variety “l’allestimento del palcoscenico”, “introdotto un vasto insieme di personaggi, con la promessa di eventi più drammatici in arrivo nei film rimanenti”.: l’idea, che recita e dirige le puntate western, desiderava portare questo progetto sullo schermo dal 1988, quando iniziò a ...

Ipoteche, prestiti, debiti e clamorose stroncature. La giornata di Kevin Costner al Festival di Cannes con Horizon – An american saga sembra una tragicommedia all’italiana. L’applausometro che oscilla tra dieci e sette minuti di battimani (scrivono spesso le persone in sala senza un cronometro ndr), ma le casse rimangono vuote e la critica è impietosa. ilfattoquotidiano

In conferenza stampa a Cannes per il suo Horizon : An American Saga , Kevin Costner ha riflettuto con ironia su quali debbano essere i veri valori per un artista, al di là dei lussi. Al cinema dal 4 luglio. comingsoon

