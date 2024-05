I segreti del Bayer Leverkusen imbattuto | Consapevolezza - forza mentale e zero pressioni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 21 maggio 2024) Dublino (Irlanda). Se è vero che parlano i numeri, quelli deledizione 2023/24 sono anche piuttosto logorroici. 51 partite disputate in stagione, 43 vinte, 8 pareggiate, nessuna sconfitta. Si tratta di un record europeo assoluto da quando sono state create le competizioni Uefa, che si è sviluppato attraverso tre competizioni: la Bundesliga, già messa in archivio a metà aprile e chiusa lo scorso weekend con 17 punti sullo Stoccarda secondo e 18 suln Monaco terzo, la Dfb-Pokal, con l’appuntamento in finale fissato per il 25 maggio contro il Kaiserslautern (che è nelle zone basse della classifica di 2. Bundesliga) e per l’appunto l’Europa League. Una stagione che sarà un successo comunque andrà la finale di Dublino contro l’Atalanta, visto che il Meisterschale vinto stra-dominando il campionato (28 vittorie su 34) è ...