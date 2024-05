Gemellaggio tra i Cif di Massa Marittima e Siena nel nome di S. Bernardino - Gemellaggio tra i Cif di Massa Marittima e siena nel nome di S. Bernardino - Il Cif di Massa Marittima si gemella con quello di siena in nome di San Bernardino da siena. Convegno sulla reliquia del sangue del santo, seguito da dibattito e ...

Torna il Festival del Giornalismo. Siena capitale italiana dei media - Torna il Festival del Giornalismo. siena capitale italiana dei media - Presentato il calendario dei corsi in programma nelle sedi di cinque Contrade dal 30 maggio all’1 giugno. Giovanna Romano, presidente del Gruppo Autonomo Stampa: "Lavoro organizzativo durato 7 mesi".

Nel cuore di Siena uno spazio PENNY per il territorio - Nel cuore di siena uno spazio PENNY per il territorio - Cernusco sul Naviglio – 20 maggio 2024. A solo due settimane dall’apertura del negozio di Capolona (Ar), PENNY torna in Toscana e apre un nuovo punto vendita a siena, il 4° della città. L’84° spazio P ...